Stando a quanto riportato da Sportface, il Consiglio di amministrazione del club kuwaitianoavrebbe presentato una denuncia presso la stazione di polizia di Adliya contro l’arbitro italianoper presunte minacce rivolte a un calciatore durante la partita contro ilA rivelarlo, come riferisce il portale d’informazione locale Safha1.com è stato Adnan Mahmoud, membro del Cda del club: “Stiamo andando alla stazione di polizia di Adailiya per sporgere denuncia contro l’arbitro italiano della partita di oggi, per aver minacciato il giocatorecon la frase “Ti ucciderò”‘, si legge sul suo account X. Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, né alla Federcalcio italiana né all'AIA è arrivato nulla dal Kuwait, neanche il report che di solito accompagna la prestazione di un arbitro.