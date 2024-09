Fabionel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport ha commentato la gara della Juventus contro la Roma. Il suo commento:- "Rispetto alle prime due uscite, la Juventus ha fatto un passo indietro. Non è stata quella che ha dominato il Verona e il Como, avversari di livello più basso rispetto alla Roma. Nelle prime due sfide, infatti, è sembrato tutto così facile: Motta ha messo in luce i giovani, come Savona e Mbangula, ha fatto divertire i tifosi. Contro la Roma invece, soprattutto nel primo tempo, la squadra ha fatto un passo indietro. Non ha calciato in porta. Anzi, l’ha fatto una sola volta, con un tiro deviato, ma senza creare grandi pericoli ai giallorossi. La Juventus, al primo ostacolo con una grande squadra, è apparsa un po’ più lenta rispetto al solito e non ha mostrato il gioco visto nelle prime due partite. Vincere sfide di questo tipo è tutto se vuoi lottare per lo scudetto".