Le parole di Fabio, dalle colonne della Gazzetta dello Sport:"Della squadra di Thiago Motta mi è piaciuta molto la voglia degli attaccanti: mettevano tanta pressione agli avversari per recuperare la palla e si buttavano bene negli spazi. Dopo l’1-0 il Genoa ha abbassato il livello difensivo e per la Juve è stato tutto facile. Vlahovic ha cambiato marcia dopo il rigore: sul secondo gol è stato molto bravo non solo nella conclusione ma anche nel movimento. Pure i subentrati mi sono piaciuti: sono entrati con tanta voglia di fare bene. Vlahovic e soprattutto Koopmeiners si sono anche mangiati un paio di gol. Entrambe le occasioni sono arrivate da destra: quando si dribbla e si riesce ad arrivare sul fondo e a buttare dentro la palla si creano sempre i pericoli. Poi i gol si possono anche sbagliare".