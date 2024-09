Fabioha parlato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport commentando la Juventus e la nuova stagione dei bianconeri. Queste le sue parole con menzione speciale al centravanti serbo Dusan"Vlahovic gioverà presto dell’aiuto dei nuovi arrivati. Molti acquisti sono a Torino da poco e devono ancora essere integrati ma quando Motta li avrà inseriti stabilmente nel suo calcio di sicuro Vlahović avrà le sue chances per far gol. Juve anti-Inter? È presto per dirlo ma la Juve concede molto poco all’avversaria ed è l’unica in campionato non avere ancora subito gol. E questo è un particolare molto importante in Italia. Solo il tempo ci dirà di più perché l’Inter è una macchina rodata che viaggia a pieni giri".