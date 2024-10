L'ex difensore Fabioha parlato a margine del Festival dello Sport di Trento. Le sue parole riportate da Gazzetta.it:"Io voglio continuare a fare l’allenatore: quando ho smesso avevo ancora il fuoco dentro e questo lavoro mi piace tantissimo. A Udine è stata un’esperienza breve, ma dolce. Adesso vediamo quello che succederà. Conte a Napoli? È un allenatore deciso e con le idee chiare. Ha preso una squadra forte e se ci aggiungiamo 150 milioni di investimenti, diventa ancora più forte. Lui è bravo a entrare nella testa dei giocatori e il Napoli è una delle favorite per vincere lo scudetto perché gioca una delle favorite per vincere lo scudetto insieme all’Inter e alla Juve"."È stata una gratificazione per quello che abbiamo fatto i miei compagni e io in quel Mondiale indimenticabile".