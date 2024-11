LaUnder 21 perde 3-2 contro l'Irlanda nel secondo incontro amichevole, dopo aver vinto 2-0 nella prima sfida. Jonas, difensore della Juventus, è stato schierato titolare come centrale nella difesa a quattro e ha disputato tutti i 90 minuti. Durante la partita, Rouhi ha realizzato due assist, portando il totale a cinque assist in nove presenze con la maglia della nazionale svedese Under 21. La sua prestazione sottolinea il ruolo crescente del giovane bianconero, sempre più incisivo sia in fase difensiva che nelle azioni offensive della squadra.