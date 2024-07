Riccardo Calafiori, ex obiettivo della Juventus per il reparto difensivo, ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore dell'Arsenal. I Gunners hanno investito 50 milioni sull'ex Roma e Basilea. Di seguito le dichiarazioni del giocatore.CALAFIORI - "Ho parlato per quasi due mesi con l'allenatore e con Edu. Hanno cercato di convincermi, ma io ero già molto convinto di venire qui. Per me è il miglior progetto che potessi avere come giocatore. ​C'erano altri club, ma non mi interessa più, sono qui e voglio migliorare per vincere trofei... La squadra è giovane e forte e questo mi piace".