Zinedineè pronto a tornare. Tre anni dopo l'ultima volta, l'ex talento della Juventus ha voglia di rimettersi in gioco in panchina. Dal 2021 sembra passata un'eternità e quella sua straordinariamente vincente avventura al Real Madrid è ora un bel ricordo da cui ripartire. Accostato a varie panchine in passato, anche a quella della Juventus nella scorsa stagione, ora è davvero pronto a ricominciare il suo percorso: "La vita da allenatore è faticosa, anche se un po' mi manca. Non sono stato fermo perché mi sono occupato di altre cose ma resto pur sempre un tecnico e questo lavoro mi manca, nonostante tolga tantissime energie. Questa pausa è diventata troppo lunga, ci convivo bene ma vedremo quando tornerò ad allenare", ha detto al canale YouTube Carrè.