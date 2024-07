Le parole di Alessio(campione d'Europa con la Juventus) a Tiki Tacco, sul canale Youtube de ilBianconero ha rilasciato delle dichiarazioni su Adrien, attualmente svincolato e che deve dare ancora una risposta alla Juventus in merito al "rinnovo" contratto.RABIOT - "Lo vedo bene da tutte le parti, ha tutto per fare bene. Agli Europei abbiamo visto che centrocampisti di livello non ce ne sono tantissimi. A me piace ed è piaciuto negli ultimi anni. L’ultimo anno mi è piaciuto anche McKennie, ma Rabiot è forte".