MY DEFENDER!!! pic.twitter.com/9MnIPJJurN — UF (@UtdFaithfuls) September 14, 2024

La giornata disi apre con una nota di grande emozione grazie a un gol dell’ex juventino Matthijs, che ha segnato di testa per il Manchester United nel match contro il Southampton. Questo importante gol ha permesso ai Red Devils di prendere il vantaggio nella partita, regalando un inizio favorevole alla squadra allenata da Erik ten Hag. De Ligt, che si è trasferito al Manchester United dopo una parte di carriera con alti e bassi con il Bayern Monaco, ha dimostrato ancora una volta il suo valore in campo, contribuendo in modo decisivo alla prestazione della sua nuova squadra.