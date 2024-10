LE PAROLE DI MATRI

Nelle ultime ore, il Graffignana, club di Seconda Categoria, aveva annunciato con entusiasmo il ritorno al calcio giocato di Alessandro, ex attaccante della. Tuttavia, è stato lo stesso Matri a dover comunicare una deludente notizia ai tifosi del club bianconero tramite i social: essendo iscritto all'albo d'oro degli allenatori, non può essere tesserato come giocatore. Questo regolamento impedisce quindi all’ex bomber di indossare nuovamente gli scarpini, mettendo fine ai sogni dei sostenitori che speravano in un suo ritorno in campo.Ho accettato con molto piacere l’invito dei miei amici del Graffignana, il mio paese natale, ma esiste una norma che impedisce il tesseramento se si è iscritti all’albo degli allenatori professionisti”.“Non voglio assolutamente polemizzare, avrei fatto una brutta figura, ma voglio sensibilizzare questa tematica. Può capitare di giungere a trent’anni e non riuscire a trovare squadra, a questo punto si pensa subito di restare nel settore frequentando corsi di allenatore. Se però questo preclude un ritorno in campo anche nelle categorie inferiori, ritengo sia veramente un peccato, Tornare con i miei amici d’infanzia sarebbe stato divertente”.