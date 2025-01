Ex Juventus, Morata lascia il Milan e va in Turchia

AFP via Getty Images

Ilsi prepara a completare l’acquisto di Álvaronelle prossime ore, con gli ultimi passaggi formali in fase di definizione. L’attaccante spagnolo arriverà in prestito dall’AC Milan, con l’accordo verbale già raggiunto tra le parti, come rivelato ieri da Fabrizio Romano. Ora si attende solo la finalizzazione dell’intesa tra i club per chiudere definitivamente l’operazione. Morata ha già dato il suo consenso al trasferimento e si appresta a iniziare una nuova avventura in Turchia. Il Galatasaray conta di ufficializzare il colpo a breve, rinforzando così il proprio attacco con un giocatore di grande esperienza internazionale.