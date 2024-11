Moise, ex attaccante della, continua il suo momento magico e sembra inarrestabile. Anche oggi, nella sfida contro il Torino, Kean ha trovato la via del gol, portando in vantaggio la Fiorentina e confermando così il suo eccellente stato di forma. La rete segnata è solo l'ultima di una serie di prestazioni convincenti che dimostrano quanto Kean stia diventando sempre più decisivo per la squadra. Il giovane attaccante si sta ritagliando un ruolo fondamentale nell’attacco viola, e il suo apporto risulta cruciale in questo periodo della stagione per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Fiorentina.