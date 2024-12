Ottimo inizio di stagione per l’ex centrocampista della, Hans, che sta vivendo un’annata davvero positiva con la maglia del Venezia. Fin qui, il giocatore ha collezionato 13 presenze stagionali, mettendosi in luce sia per continuità che per prestazioni di alto livello. A conferma del suo buon momento, Nicolussi Caviglia ha già segnato 3 reti, molte delle quali decisive, e ha fornito 1 assist prezioso per i compagni. La sua abilità nel gioco da centrocampo e la precisione nei tiri da fuori area lo rendono un elemento fondamentale per il Venezia, contribuendo in modo significativo ai risultati della squadra.