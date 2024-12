Nella partita di oggi pomeriggio tra, l'ex difensore della, Dean, ha offerto un’altra prestazione straordinaria, pur non segnando. Il giovane talento olandese ha brillato in fase difensiva, con un’ottima marcatura sugli attaccanti avversari, e ha dimostrato grande qualità anche in fase di costruzione del gioco, gestendo il pallone con sicurezza e visione. La sua capacità di orchestrare le azioni dalla difesa ha contribuito in maniera significativa al gioco della sua squadra. Per queste ragioni, Huijsen è stato giustamente premiato come "Man of the Match", confermando il suo elevato livello di maturità e abilità.