ha deciso di tornare a giocare in Brasile, nonostante abbia ricevuto alcune offerte dall'Europa. L'ex terzino sinistro dellaha sul tavolo 3-4 proposte significative, e sta valutando attentamente quale sia la migliore opzione per il suo futuro. Dopo diversi anni trascorsi in Europa, dove ha costruito una carriera di successo, Alex Sandro sente il richiamo di casa e sembra orientato a fare ritorno nel suo paese natale. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni, quando sceglierà la squadra con cui proseguire la sua carriera e affrontare una nuova fase della sua vita professionale. Lo riporta Matteo Moretto.