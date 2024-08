Lanon demorde nella corsa per Carlos. Nonostante la forte concorrenza del, il club biancoceleste continua a lavorare per assicurarsi il talentuoso centrocampista. In Brasile, il Flamengo rimane in pressing sul giocatore, ma non ha ancora raggiunto un accordo definitivo. La Lazio, consapevole delle difficoltà della trattativa, non ha intenzione di rinunciare e spera di concludere l'operazione prima della fine del mercato. La dirigenza è al lavoro per trovare la formula giusta e regalare ai tifosi un colpo importante per rinforzare la squadra di Baroni. Lo riporta Sky Sport.