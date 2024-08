Lapotrebbe ingaggiare in prestito un exdel recente passato. Si tratta di, che in bianconero ha trovato decisamente poca fortuna tra gennaio e giugno finendo infatti per essere "rispedito" al Southampton, dove Cristiano Giuntoli lo aveva ingaggiato in prestito durante il calciomercato invernale. Il centrocampista argentino era già stato proposto ai biancocelesti nella scorsa stagione, quando però era stato scartato non convincendo Maurizio Sarri. La decisione del giocatore è attesa nella prossima settimana: sul suo tavolo c'è anche un'offerta del Flamengo, per un trasferimento a titolo definitivo. Lo riporta Calciomercato.com.