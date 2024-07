Con la maglia dellaha giocato solamente un minuto - il 25 ottobre del 2020 contro il Verona - dopo aver destato una buona impressione con la maglia della Next Gen. Persembrava stesse per iniziare un interessante e promettente percorso in bianconero, ma le trame secondo le quali si è sviluppata la sua carriera l'hanno portato a cercare (e a trovare) fortuna altrove.L'attaccante albanese, ma nato in Italia, di 26 anni oggi brilla in MLS con la maglia del New England Revolution, franchigia nella quale si è trasferito nel 2022. Dopo aver brillato in Austria segnando 21 reti con la maglia dello Swarowski Tirol, il classe 1998 ha trovato l'America, nel vero senso del termine. La sua terza annata in terra statunitense si sta rivelando estremamente positiva: Vrioni ha segnato 5 goal nelle ultime 4 giornate del campionato di MLS, portandosi a quota 7 in 18 partite.