Cristiano Giuntoli è stato molto chiaro sulla situazione di Dusan Vlahovic: "Un calciatore come lui con prospettive ancora importanti non può mai essere un problema, il rinnovo è un obiettivo, lo faremo. Un giocatore che vale tanto e guadagna tanto per noi rappresenta un patrimonio”. Secondo quanto riferito da Europsort, il serbo ex Fiorentina può restare in bianconero. Tuttavia le cifre del suo ingaggio dovranno essere riviste. Si tratta di numeri decisamente troppo alti al momento per le casse bianconere. Il rinnovo al ribasso al momento è l'unica strada percorribile.