Più giocatori hai ae più guadagni. Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, la UEFA ha messo a disposizioneda dividere tra i vari club che hanno giocatori al torneo in programma in Germania da venerdì 14 giugno al 14 luglio. Ogni società ha il diritto a incassare una cifra stabilita che può variare in base a tre criteri: il numero di giocatori convocati nelle varie squadre, il numero di giorni in cui ognuno di loro sarà impegnato nella fase finale e la classificazione FIFA delle società legata ai compensi di formazione. Si tratta di una divisione in tre categorie: per chi fa parte della prima sono previsti 10mila euro al giorno per ogni giocatore, chi rientra nella seconda ne guadagnerà 6.670 e chi nella terza 3.330.Laavrà nove giocatori impegnati nella competizione. Quattro indossano la maglia azzurra dell'Italia (Andrea, Federico, Nicolòe Federico), poi ci sono Adrien(Francia), Wojciech(Polonia), Dusane Filip(Serbia) e infine Kenan(Turchia).