E' iniziata la terza e ultima giornata dei gironi dNella giornata di ieri si sono affrontate le squadre del Gruppo A con le vittoria dell'Ungheria sulla Scozia e il pareggio tra Germania e Svizzera. Si prosegue questa sera con Italia-Croazia e Spagna-Albania. Sono iniziate quindi le partite decisive per la qualificazione agli ottavi di finale. Con la nuova formula che prevede il passaggio del turno anche delle migliori terze dei vari raggruppamenti, quasi tutto è ancora in palio.Oltre alle prime due per girone infatti, si qualificheranno agli ottavi di Euro2024 anche le migliori terze in classifica. In particolare quattro delle 6 nazionali che arriveranno terze nel loro gruppo mentre le altre due saranno eliminate insieme a chi ovviamente si è classificato come ultimo nel gironeI bianconeri sono partiti con dieci calciatori convocati. Due però, ovvero Kostic e Milik, hanno già dovuto salutare per infortunio l'europeo.