Lasi prepara al mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: rinforzare il reparto difensivo. La necessità di intervenire è evidente, complici i doppi infortuni di Gleisone Juan, che hanno lasciato un vuoto nella retroguardia di Thiago Motta. L’acquisto di un centrale è quindi prioritario, ma non si esclude che i colpi in difesa possano raddoppiare, soprattutto nel caso di un’eventuale cessione.Confuori causa, il reparto arretrato necessita di rinforzi per garantire solidità alla squadra, sia in campionato che nelle altre competizioni. Il nome del nuovo innesto non è ancora emerso, ma la possibilità di due acquisti è sul tavolo, a patto che si concretizzi un’uscita. La Juventus valuta attentamente le opzioni, puntando a un profilo che unisca esperienza e affidabilità.