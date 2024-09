Monopoli-Juventus Next Gen: la scelta su Felix Afena Gyan

Oltre alla, oggi scende in campo anche la Next Gen, appuntamento alle 18:30 contro il Monopoli. Un altro test complesso dopo il Catania, in cuisi aspetta dei passi avanti soprattutto dal punto di vista mentale.Nella formazione che schiererà il tecnico, sicuramente ci saranno dei cambiamenti. Due le assenze contro il Monopoli: pesano, infatti, i rossi rimediati da Papadopoulos e Scaglia contro il Catania, scrive Tuttosport. La Juventus oggi dovrebbe sfoderaredal primo minuto dopo l'ingresso nell'ultimo match, in cui ha segnato un grandissimo goal.