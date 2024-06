Intervenuto ai microfoni di Sportowefakty dal ritiro della Polonia , Arekha parlato anche di Massimiliano, facendo intendere che il suoera uno scenario già previsto all'interno dello spogliatoio bianconero. Ecco il suo commento sul tema: "Abbiamo chiuso la stagione al terzo posto in classifica che, da queste parti, è vissuto come una delusione. Ladeve sempre puntare allo scudetto: l’anno prossimo ci riproveremo. L’esonero di Allegri? Si supponeva che sarebbe potuto succedere in estate, ma dopo la finale di Coppa è arrivata la sorpresa".