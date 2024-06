Le parole di Areka Sportowefakty, dal ritiro della Polonia:STAGIONE - “Considerando l’esclusione della Juve dalle coppe europee, avevo messo in conto che quest’anno avrei trovato meno spazio. Onestamente puntavo a raccogliere qualche minuto in più: forse, in certi momenti, lo avrei pure meritato”.I GOL - “Potevo fare di più? Non saprei. In coppa ho giocato tanto e ho fatto bene, in campionato era difficile mantenere lo stesso ritmo. Se entri in campo a un quarto d’ora dalla fine, magari con la tua squadra in vantaggio, il tuo compito non è quello di fare gol…”.OBIETTIVI E ALLEGRI - “Abbiamo chiuso la stagione al terzo posto in classifica che, da queste parti, è vissuto come una delusione. La Juve deve sempre puntare allo scudetto: l’anno prossimo ci riproveremo. L’esonero di Allegri? Si supponeva che sarebbe potuto succedere in estate, ma dopo la finale di coppa è arrivata la sorpresa”MERCATO - “Non vado da nessuna parte. Mi trovo bene alla Juve, non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi con i compagni. I dirigenti non mi hanno mai comunicato la volontà di cedermi”.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.