Intervenuto ai microfoni del portale olandese AD.nl, il tecnico delErikha svelato un retroscena su Matthijs, con il quale sembra pronto a ricongiungersi dopo l'esperienza insieme all'Ajax. Ecco le sue parole sul difensore in uscita dal Bayern Monaco: "Resta da vedere se verrà... Lo conosco bene. Volevo ingaggiarlo due anni fa (quando lasciò la, ndr), ma all'epoca era già molto avanti con il Bayern. Che ci crediate o no, il suo nome non è stato fatto da me durante il processo (di selezione, ndr)".