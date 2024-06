Francia, Rabiot titolare? Le sue condizioni

La Francia inizierà l'europeo nella giornata di domani, quando affronterà l'Austria. Nell'allenamento odierno, qualche minuto di spavento dopo una botta alla caviglia presa da Adrien Rabiot.Rabiot, che già era stato costretto a saltare le amichevoli pre-europeo a causa di un affaticamento al polpaccio, nell'allenamento di oggi ha subito un colpo alla caviglia. Il centrocampista della Juventus si è fermato per qualche minuto come racconta l'Equipe prima di riprendere la seduta, sintomo che non fosse niente di grave. Rabiot è atteso da titolare nell'esordio con l'Austria.