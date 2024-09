Ai microfoni di Radio Sportiva l'agente Enzo Raiola ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato delle squadre italiane, facendo il punto anche sul mercato arabo e su quello bianconero, che ha promosso. Di seguito le sue parole.RAIOLA - "L'Arabia non è stata dominante come l'anno scorso, quando aveva messo paura a tutti a suon di milioni, mentre la Premier continua ad essere una spanna sopra le altre leghe europee, i numeri parlano chiaro. In Italia si è fatto comunque molto, società come Juventus, Roma e Atalanta hanno speso parecchio e piazzato colpi importanti, ma io resto convinto che la finestra dei trasferimenti andrebbe accorciata sensibilmente. La regina del mercato? Indubbiamente la Juventus".