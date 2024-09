Sfida tra imbattute:Ecco le quote dei traders sul match dello ‘Stadio Carlo Castellani’La Serie A riprende dopo la sosta e lo fa con un turno ricco di partite interessanti. Empoli-Juventus sarà un match tra due squadre che hanno obiettivi decisamente differenti per questa stagione anche se entrambe le squadre hanno iniziato bene il campionato ed hanno convinto nelle prime tre giornate. Allo ‘Stadio Carlo Castellani’ saranno di scena due squadre che non hanno ancora conosciuto la parola sconfitta nella Serie A 2024/25. Da una parte i toscani allenati da Roberto D’Aversa hannodall’altra i bianconeri hanno vinto e convinto nelle prime due giornate piegandocapitolini. In ogni caso la Vecchia Signora, in casa di vittoria, avrà la possibilità di andare a dormire il sabato sera da sola al comando. Il tutto in attesa dei match delle altre capoliste che attualmente sono l’Inter, ma anche il Torino e l’Udinese.Per i bookmakers non ci sono dubbi e sonoI traders sembrano vedere solamente bianconero - L’Empoli non è mai una squadra facile da affrontare. Negli ultimi 20 anni tante big si sono fermate al cospetto dei toscani e in questa stagione già la Roma è uscita malconcia dal match. La Juventus di Thiago Motta è in fase di crescita e proverà in tutti i modi ad ottenere i tre punti allo ‘Stadio Carlo Castellani’. Un successo degli azzurri è quotato da Betclic a 5.20, un pareggio a 3.65 ed una vittoria dei bianconeri a 1.72. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.06, mentre l’Under 2.5 a 1.62.Un anno e una settimana da quello 0-2 - Poco più di un anno è passato dal precedente Empoli-Juventus disputato allo ‘Stadio Carlo Castellani’. Era il 3 settembre 2023 e i bianconeri prevalsero per 0-2 con un gol per tempo. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 6.25. L’ipotesi considerata più probabile è invece lo 0-1 che Betclic quota a 5.25. L’1-1 è invece dato da Betclic a 6.00. Un successo per 1-0 degli empolesi, infine, è quotato da Betclic a 10.00.Gyasi non vuole fermarsi, ma Vlahovic nemmeno - Roberto D’Aversa, con ogni probabilità, punterà ancora su Lorenzo Colombo dal primo minuto. Un suo gol è quotato da Betclic a 4.75. Per Betclic anche un gol di Sebastiano Esposito è quotato a 4.75, mentre una realizzazione di Emmanuel Gyasi, in rete sia contro la Roma che contro il Bologna, è quotata a 6.50. L’uomo più atteso in chiave Juventus non può che essere sempre Dusan Vlahovic. Una sua rete è quotata da Betclic a 2.25 (Snai la quota a 2.00). Il precedente incontro del 3 settembre 2023 fu invece sbloccato da Danilo. Un gol del brasiliano è quotato da Betclic a 9.50.