Empoli-Juventus Primavera, le pagelle

ZELEZNY 6.5 - Nel primo tempo è attento e interviene bene, peccato per la respinta sul rigore, fa tutto quello che può

Nel primo tempo è attento e interviene bene, peccato per la respinta sul rigore, fa tutto quello che può MONTERO 5.5 - L'errore che causa il rigore è decisivo sia per il match che per la sua partita: il difensore va in difficoltà e non è attento come al solito

L'errore che causa il rigore è decisivo sia per il match che per la sua partita: il difensore va in difficoltà e non è attento come al solito BASSINO 6 - Gioca una buona partita in copertura, è attento soprattutto sulle palle alte

Gioca una buona partita in copertura, è attento soprattutto sulle palle alte NGANA 5 - Oggi non è la sua giornata: sbaglia diverse in fase d'impostazione e va in difficoltà sulle incursioni avversarie. Dal 79' BOUFANDAR sv

Oggi non è la sua giornata: sbaglia diverse in fase d'impostazione e va in difficoltà sulle incursioni avversarie. Dal 79' sv SAVIO 6.5 - In una giornata difficile per i bianconeri, il numero 38 è il più pericoloso: tante discese in avanti e un tiro molto pericoloso, bene anche in fase di copertura

In una giornata difficile per i bianconeri, il numero 38 è il più pericoloso: tante discese in avanti e un tiro molto pericoloso, bene anche in fase di copertura RIPANI 6 - Tanti palloni passano per i suoi piedi, peccato per la conclusione che sfiora il gol del pareggio alla fine

Tanti palloni passano per i suoi piedi, peccato per la conclusione che sfiora il gol del pareggio alla fine CRAPISTO 6 - Meno presente del solito, ci prova qualche volta con delle azioni personali ma niente di più. Dal 45' SCIENZA 5.5 - Parte bene nel secondo tempo ma si spegne subito

Meno presente del solito, ci prova qualche volta con delle azioni personali ma niente di più. Dal 45' Parte bene nel secondo tempo ma si spegne subito DI BIASE 6 - Fino al gol è spesso assente, nel primo tempo tocca pochi palloni. La rete arriva da una grande azione personale, ma poco dopo esce. Dall'80' LOPEZ sv

Fino al gol è spesso assente, nel primo tempo tocca pochi palloni. La rete arriva da una grande azione personale, ma poco dopo esce. Dall'80' sv NISCI 5.5 - La nota positiva viene dai tanti cross in mezzo, meno bene in fase difensiva, dove soffre spesso i duelli sulla fascia

La nota positiva viene dai tanti cross in mezzo, meno bene in fase difensiva, dove soffre spesso i duelli sulla fascia VACCA 6 - Gioca una partita senza particolari guizzi, tenta spesso l'azione personale ma senza grandi risultati. Dal 45' PUGNO 5.5 - Come per gli altri attaccanti, il numero 9 viene servito poco, cerca di coprire palla ma niente di più

Gioca una partita senza particolari guizzi, tenta spesso l'azione personale ma senza grandi risultati. Dal 45' Come per gli altri attaccanti, il numero 9 viene servito poco, cerca di coprire palla ma niente di più FLOREA 6 - Nel primo tempo è uno dei più propositivi, ma nella seconda metà di gioco si spegne. Dal 79' FINOCCHIARO 6 - Buon ingresso per il numero 21, che prova più volte a rendersi pericoloso con tentativi personali e cross dalla sinistra

Nel primo tempo è uno dei più propositivi, ma nella seconda metà di gioco si spegne. Dal 79' Buon ingresso per il numero 21, che prova più volte a rendersi pericoloso con tentativi personali e cross dalla sinistra MAGNANELLI 5.5 - La Juve va spesso in difficoltà sotto i colpi di un Empoli molto aggressivo, che limita i tentativi pericolosi dei bianconeri. La nota positiva è la reazione dopo il gol di Di Biase, ma non basta per riacciuffare il pareggio.

Cade la Juventus Primavera di Francesco. I bianconeri vanno in difficoltà contro un ottimo Empoli, che trova due reti in appena 3 minuti . Per la Juve non basta la bella rete dial 76', infatti i tentativi della squadra di Magnanelli vengono respinti. Una prestazione in generale non particolarmente brillante della Juventus, come si è visto soprattutto con





