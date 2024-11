Empoli-Juventus Primavera, la cronaca

42' - Il colpo di testa di Belardinelli termina largo alla sinistra di Zelezny

39' - Gravelo prova a sfondare dalla sinistra, ma Bassino è attento a respingere in angolo

36' - Pericolosa la Juve! Bella azione di Vacca che si accentra dalla sinistra, serve Savio dal limite e il tiro del numero 38 viene salvato da una grande parata di Versari

32' - Ammonito l'allenatore dei padroni di casa Birindelli

31' - Fuorigioco di Savio sugli sviluppi della rimessa laterale, fermata l'azione della Juve

29' - Ci prova l'Empoli con la discesa sulla sinistra di Lauricella, che crossa in mezzo per la testa di Gravelo: Zelezny blocca senza problemi

25' - Prima ammonizione del match: il numero 4 toscano Bacci ferma Florea con un duro intervento in scivolata che viene punito con il giallo

20' - Bella azione della Juventus sulla sinistra con l'inserimento di Vacca, ma la difesa dell'Empoli allontana

14' - Grande occasione per l'Empoli: il cross in mezzo viene raccolto da Campaniello, che colpisce il palo con una conclusione al volo

13' - Fallo in attacco di Nisci, che aveva provato a portare via la palla a Moray davanti all'area di rigore dei toscani

10' - Gira palla la Juventus in attesa di trovare il varco giusto

6' - Pericoloso l'Empoli con Gravelo che entra dalla destra, ma la difesa bianconera blocca e Vacca riesce a evitare la rimessa

4' - Fase di studio della gara: entrambe le squadre si affrontano soprattutto a centrocampo

1' - FISCHIO D'INIZIO! Comincia il match tra Empoli e Juventus Primavera.

Empoli-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali

Versari

Moray

Mannelli

Falcusan

Majdandzic

Bacci

Matteazzi

Belardinelli

Lauricella

Felipi Pereira Gravelo

Campaniello

Zelezny

Savio

Montero

Bassino

Ngana

Nisci

Ripani

Crapisto

Di Biase

Florea

Vacca

Decima giornata di campionato per la Juventus Primavera di. I bianconeri scendono in campo controal Centro sportivo di Petroio con l'obiettivo di dare continuità ai risultati positivi delle ultime gare. La Juve viene infatti dalle vittorie in Coppa Italia e campionato, rispettivamente contro