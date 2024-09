Empoli-Juve, i convocati

PORTIERI: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio

DIFENSORI: Bremer, Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Savona, Rouhi

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Weah, Douglas Luiz

ATTACCANTI: Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Mbangula

Empoli-Juve, gli indisponibili

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso nota la lista dei giocatori convocati da misterin vista della sfida di oggi pomeriggio contro. L'atteso incontro, che si terrà presso lo stadio dei toscani, rappresenta un'importante occasione per la squadra bianconera di consolidare la propria posizione in classifica. La lista dei convocati comprende alcuni nomi chiave della rosa, con il tecnico pronto a schierare una formazione competitiva per affrontare la squadra avversaria e ottenere un risultato positivo.Non figurano nella lista dei convocati Milik e Conceicao, impegnati nel loro percorso di recupero post infortunio.