Empoli-Juve, l'allenamento

I Bianconeri sono tornati al lavoro dopo la sosta delle nazionali, pronti ad affrontare una serie di sfide decisive. La Juventus si prepara innanzitutto per la partita di Serie A contro l’Empoli , in programma sabato.dovrà valutare le condizioni dei giocatori reduci dagli impegni internazionali, comee tanti altri, protagonisti con le rispettive nazionali.Thiago Motta ha l’obiettivo di trovare la migliore formazione per il match contro l’Empoli, ma senza perdere di vista l'importante impegno successivo in Champions League contro il PSV Eindhoven. Con una prima fase particolarmente equilibrata, il debutto europeo è cruciale per iniziare con il piede giusto.Nel frattempo, la rosa si allena intensamente per mantenere il ritmo di inizio stagione e affinare gli schemi tattici che hanno già dato buoni risultati. L’equilibrio tra Serie A e Champions sarà fondamentale per gli obiettivi bianconeri, che puntano a tornare protagonisti in entrambe le competizioni.