Lanella serata di ieri ha pareggiato per 0-0 contro l'Empoli allo stadio Carlo Castellani. Due 0-0 consecutivi per la Vecchia Signora, dopo quello di una settimana fa contro la Roma. Da quanto non accadeva che la Juventus pareggiasse due gare consecutive sul risultato di 0-0? Stando a quanto riferisce Opta, il portale di statistiche, non accadeva ai bianconeri nel massimo campionato da oltre 12 anni, da febbraio 2012 in quel caso però le due avversarie non erano Roma ed Empoli ma Parma e Siena. Una curiosa statistica sulla Vecchia Signora.