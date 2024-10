In questi minuti è in campo l'Inter di Simone Inzaghi diretta rivale della Juventus in ottica Scudetto. I nerazzurri però dopo mezz'ora di gioco giocheranno tutto il resto della sfida con un uomo in più. Infatti, al minuto 31 è stato espulso Sabadell'Empoli. Inizialmente l'arbitro aveva sollevato al suo indirizzo un cartellino giallo, poi in seguito è stato richiamato dal Var e dopo un attento consulto ha cambiato il colore del cartellino all'indirizzo del giocatore dell'Empoli, da giallo a rosso. Nerazzurri quindi che giocheranno per oltre un'ora con un uomo in più. Di seguito l'immagine del fallo di Goglichidze su Thuram.