Le parole di Emery verso Aston Villa-Juventus

Il tecnico dell'Aston Villaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dicontro la. Ecco quanto riportato da TMW.- "Godetevela. Vogliamo godercela, competere. Siamo qui in Champions League cercando di essere costanti".- "Per domani ci saranno Konsa e Boubacar Kamara, ma non Onana e Ramsey".- "Sono molto forti in difesa, anche senza palla. Stanno costruendo la squadra cercando di mantenere il possesso e dominando le partite con la palla, ma cercando anche di essere forti in posizione in difesa. Forse senza Vlahovic potrebbe essere diverso".- "Mi piace molto questo format della Champions League. Penso che molte squadre possano avere più tempo per provare a correggere alcuni errori. Ovviamente stiamo guardando la classifica. Alcune squadre stanno giocando molto bene con qualche sorpresa nelle posizioni più alte, e altre non sono costanti al momento".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

