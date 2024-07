Dal sito ufficiale della Juve.. La centrocampista francese, arrivata a Torino nell’estate 2023 dopo aver trascorso tre stagioni al Bordeaux, ha disputato 17 partite complessive nell’ultima annata in bianconero - 11 in campionato, quattro in Coppa Italia e due in Champions League, mettendo a segno due goal. Ora la giocatrice classe 1999 torna in Francia nella prima divisione femminile.Grazie di tutto e buona fortuna, Ella!Questo il suo messaggio di saluto condiviso sui social: "Dopo un anno con la Juventus Women, che mi ha portato tanto a livello sportivo e personale, annuncio la mia partenza. Ringrazio tutto lo staff, le mie compagne e i tifosi per il sostegno e la fiducia nei miei confronti".