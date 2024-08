Le parole di John Elkann pre amichevole

ha parlato ai microfoni di Sky prima dell'amichevole in famiglia all'Allianz Stadium: "In questa fase in cui apriamo un nuovo ciclo è bello farlo con un allenatore e una squadra giovane.E questo è molto chiaro a squadra e Thiago Motta".E ancora: "La squadra ha tanta voglia di esprimersi. Quest'anno abbiamo campionato, le coppe e l'Europa. C'è tanto da fare. Oggi è una festa, è bello essere qui. Lo stadio è pieno e sono venute 40mila persone.. È un bel momento vedere la prima squadra giocare contro la Juventus del futuro".





