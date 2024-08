Niente alibi. E' quanto emerge dalla chiacchierata diai principali quotidiani sportivi. La sua risposta a chi gli chiede se sarà l'anno zero - ancora - per la Juventus."La voglia di rimetterti in gioco dopo i momenti di avversità. L’anno zero è lasciarsi dietro quello che è accaduto in passato, premere il tasto “reset” e guardare avanti. Gli atleti, le squadre forti sono quelle che hanno queste capacità, senza entrare in situazioni di alibi. D’altra parte è normale che siano tutti contro di te: se competi, lo fai con i più forti al mondo che vogliono batterti. Ed è normale che se i risultati non arrivano, i tifosi non siano contenti".