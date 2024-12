Importante novità per quanto riguarda l'elezione del prossimo presidente FIGC. Come riportato da ANSA, Gabriele Gravina é l'unico candidato alla presidenza della Federcalcio per il prossimo quadriennio. I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti nei giorni scorsi; oltre al presidente uscente nessuno si é fatto avanti. L'assemblea elettiva é in programma il prossimo 3 febbraio. Gravina è salito al timone della Federcalcio il 22 ottobre del 2018 e a partire dal febbraio del 2023 è stato anche insignito del ruolo di vicepresidente della UEFA, dove affianca Aleksander Ceferin.