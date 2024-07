Daniele, difensore della, si è sottoposto oggi nuovi test presso il JMedical in preparazione alla prossima stagione calcistica. Il giocatore, che resta in uscita dalla squadra bianconera, ha completato gli esami di routine per valutare le sue condizioni fisiche e assicurare il suo stato di salute.Rugani, che non rientrerebbe nei piani di, è stato oggetto di interesse da parte di diversi club esteri. È molto probabile che il difensore abbandoni la Juventus per cercare nuove opportunità all'estero, dove potrà continuare la sua carriera calcistica e ottenere più spazio in campo. Intanto, ecco le immagini del suo arrivo a Torino.