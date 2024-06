Al momento, non sembrano esserci margini per il rinnovo di Federicocon la Juventus. Il classe '97 è quindi al centro di numerose voci di mercato in vista dell'estate. Tuttavia, nulla è ancora deciso: ogni dettaglio verrà definito dopo l’Europeo.Dopo l'incontro con l'agente Fali Ramadani, la Juventus si è dichiarata aperta ad ascoltare proposte per la cessione del giocatore. Nonostante ciò, Chiesa valuterà tutte le sue opzioni solo dopo la competizione europea. Non c'è fretta: attualmente, la concentrazione del giocatore è totalmente rivolta all'Italia e agli impegni con la Nazionale.