In primavera e all'inizio dell'estate,ha rifiutato il rinnovo con la Juventus, che gli offriva oltre 6 milioni di euro. Tuttavia, non ha trovato altre squadre disposte a dargli lo stesso stipendio. Ora ilha fatto un'offerta di circa 5 milioni, ma potrebbe non bastare. Secondo RMC Sport e Fanatik, il club turco non è tra le priorità di Rabiot, che spera ancora in una proposta dalla Premier League. L'ex giocatore del PSG attende quindi un'opportunità in Inghilterra, mantenendo il Galatasaray come opzione secondaria.