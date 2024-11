Le condizioni di Dybala

Paulosi troverà ancora una volta costretto a saltare una partita con la maglia della. La Joya non sarà disponibile contro il Bologna nell'ultima giornata prima della sosta di novembre. Non si tratta di un infortunio vero e proprio, ma di un fastidio avvertito durante il riscaldamento nella recente trasferta contro l'Union Saint-Gilloise in Europa League, in cui non è sceso in campo."Dybala non ci sarà," ha spiegato il tecnico Juric in conferenza stampa. "Ha avuto un fastidio, non un infortunio, ma qualcosa che ha avvertito in Belgio. Ieri si è allenato, ma continuava a percepire questo disturbo. Non è un vero e proprio infortunio, piuttosto una sensazione di dolore che non gli permette di giocare sereno."Fortunatamente, nulla di grave per Dybala, che punta a tornare in campo nella prima partita dopo la sosta contro il Napoli. Non essendo convocato in Nazionale da Scaloni, avrà il tempo per recuperare al meglio.