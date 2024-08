Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Cagliari, il tecnico della Romasi è soffermato a lungo anche sulla situazione di, che sembra prossimo a cambiare aria. Ecco il suo commento sull'ex Juve: "Tanti giocatori hanno situazioni aperte di mercato, ma non ci sono problemi, Paulo sta con noi, viene con noi, è convocato [...]. Non devo entrare nel merito, domani Paulo spiegherà quanto successo. Lui rimane forte, molto forte a livello tecnico. Lui nel progetto? Io l'ho detto alla società e a lui ciò che dovevo dire. Sono sempre presente con i miei giocatori, ho parlato spesso con chi voleva partire, con chi aveva dubbi, ho un bel rapporto e dico tutto in faccia, il rapporto umano funziona. Poi non posso andare oltre, ciò che dovevo dire l'ho detto a chi dovevo, anche alla società".E ancora: "Nessuno alla Roma è più importante della Roma, niente e nessuno. Non ho nessun interesse secondo o obbligo, io voglio solo fare una squadra forte, che salva l'allenatore insieme ai risultati buoni. Il resto si mette a posto [...]. Neanche un dirigente può parlare di queste cose, sono qualcosa in più di voci. Poi ne parleranno tutti, io, società, giocatore. In questa fase, non si sa che forma abbia, anche un dirigente farebbe fatica. Anche Paulo farebbe fatica, non è ancora compiuta come cosa. Poi alla fine se si concretizzerà o no, tutti sapremo parlarne".