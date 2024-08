La situazione di Dybala, ad oggi



La situazione tra Pauloe lasi sta trasformando in un caso sempre più intricato, con verità contrapposte che si intrecciano come l'edera, oscurando la reale natura degli eventi. Quello che sembrava un rapporto stabile e consolidato tra il talento argentino e il club giallorosso è ora messo in discussione, alimentato da speculazioni, incontri segreti e dichiarazioni ambigue. Lo riporta il Corriere dello Sport.Ieri, l'agente di Dybala, Carlos Novel, è arrivato a Roma, anticipando il suo viaggio per affrontare direttamente la questione con la dirigenza della Roma, rappresentata da Linae Florent. L'incontro, avvenuto in un contesto lussuoso al primo piano della terrazza dell'Hotel de Russie, ha visto anche la partecipazione di emissari, un club saudita fortemente interessato al giocatore. Questo meeting, tra un calice di vino rosso e un sigaro, ha acceso ulteriormente le speculazioni riguardo a una possibile cessione di Dybala, nonostante l'inizio imminente del campionato.Le divergenze non riguardano solo l'eventualità della cessione, ma anche le responsabilità dietro questa situazione. Da una parte, la Roma sembra suggerire che sia Dybala a cercare un contratto faraonico con un club arabo, intenzionato a presentare un'offerta che lascerebbe poco o nulla nelle casse del club giallorosso. Questo sarebbe stato il tema centrale della lunga discussione notturna nel cuore di Roma.Dall'altra parte, la versione diè completamente diversa. Il giocatore argentino ha chiarito di non avere alcun interesse a trasferirsi nella Saudi League. Se avesse voluto seguire la via del denaro, avrebbe accettato le offerte già pervenute quando la sua clausola rescissoria era ancora attiva, prima della scadenza di luglio. Dybala afferma che sarebbe disposto a considerare un trasferimento solo se fosse stato un top club europeo a cercarlo, ma non ha intenzione di abbandonare il calcio d'élite a 31 anni, soprattutto con un rinnovo quasi garantito con la Roma fino al 2026. Il rinnovo si attiverebbe automaticamente se il giocatore dovesse disputare almeno la metà dei minuti complessivi nel triennio 2022-2025.Secondo, forse per necessità di bilancio. Questo scontro di versioni ha portato a una situazione di stallo che ora sembra essere a un punto di svolta. La cena a cinque stelle di ieri sera potrebbe aver chiarito le posizioni, ma ha anche aperto la strada a uno showdown definitivo. Da oggi, nulla sarà più come prima, e il futuro di Paulo Dybala alla Roma è più incerto che mai.





