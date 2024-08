Quanto gaudagnerà in Arabia Saudita?

Gli ultimi dubbi sono stati sciolti, in via definitiva., dopo sole due stagioni con la maglia della, si appresta a salutare l'Italia e il calcio europeo in generale. Il classe 1993 ha accettato la proposta del club saudita dell'. Secondo quanto riferito da Sky, l'attaccante argentino - che ha giocato alla Juventus dall'estate del 2015 a quella del 2022 - ha accettato un contratto di durata triennale. Ora manca solo il via libero definitivo da parte della Roma, con l'agente del calciatore che presenterà alla società capitolina un indennizzo da tre milioni di euro. In caso di ok romanista, il calciatore approderà nella città di Khobar.Dybala, qualora dovesse arrivare alla firma con il club saudita dell'Al-Qadsiah, andrà a firmare un contratto di tre anni, valevole fino al 30 giugno 2027. La Joya guadagnerebbe complessivamente 75 milioni di euro, ovvero un ingaggio annuale da 25 milioni.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui