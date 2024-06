Il mercato degli attaccanti della Roma: c'è pure Morata



La clausola di Dybala

, Juventus e Dybala. A dare uno sguardo ai social, sembra davvero che non si parli di niente di diverso. Ma perché? Galeotto è stato un like e Paulo che l'ha messo alla notizia di Thiago Motta come nuovo allenatore bianconero. Lui che sembrava in bilico come il suo futuro, più lontano dalla Roma rispetto a qualche giorno fa.Spoiler: non se ne farà nulla, non arriverà alla, sebbene la società bianconera stia cercando proprio un giocatore in quella posizione.La situazione di mercato attorno aha preso una svolta significativa con un'offerta proveniente dall'Arabia Saudita di 40 milioni di euro netti annui, mentre la Roma è alla ricerca di un nuovo centravanti dopo l'addio del belga. Il nome disembra intrigare la società capitolina, considerando che l'Atletico Madrid è disponibile a cederlo e la sua clausola rescissoria è fissata a 15 milioni di euro. Tuttavia, ci sono anche l'interesse di Antonio Conte e del Napoli nei confronti del giocatore spagnolo di 31 anni. Conte ha espresso il desiderio di avere due attaccanti per il suo progetto: uno come erede di Victor Osimhen e un vice, visto che Giovanni Simeone è sul mercato.L'ostacolo principale per Roma e Napoli riguardadi Morata, che attualmente è di 9 milioni di euro annui. La Roma ha avuto un incontro con il procuratore del giocatore ed è disposta a offrire un contratto triennale con un salario di 5 milioni l'anno. Morata, desideroso di tornare in Italia, sarebbe anche disposto ad accettare un ingaggio inferiore per facilitare il trasferimento.Passando a Paulo, nonostante le clausole contrattuali che faciliterebbero un trasferimento in(20 milioni) o(12 milioni), l'argentino rimane un punto fermo nei piani della Roma di De Rossi. Il club capitolino vuole costruire attorno alla sua figura la squadra del futuro.Dunque no, non c'è possibilità, Né potrà aprirsi.