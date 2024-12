Il possibile addio alladi, su cui ha posato gli occhi il Galatasaray, potrebbe innescare già a gennaio un domino di mercato. Nell'eventualità di salutare l'attaccante argentino, infatti, i giallorossi hanno messo nel mirino, che al Napoli sta trovando poco spazio e vorrebbe giocare con più continuità. L'azzurro classe 2000 ha caratteristiche diverse dalla Joya ma davanti può giocare ovunque, proprio come lui: esterno d'attacco, trequartista e anche prima punta. Lo sa bene Cristiano Giuntoli, che stravede per il giocatore e dopo averlo portato a Napoli lo vorrebbe anche alla. La situazione, però, potrebbe essere più intricata del previsto, come spiega Calciomercato.com.